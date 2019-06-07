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ПМЭФ-2019

Постпред РФ при ЕС не удивлен ответами на ПМЭФ руководства Болгарии и Словакии по санкциям

Румен Радев и Петер Пеллегрини осудили рестрикции, но не дали однозначного ответа о голосовании против них в ЕС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов считает, что София и Братислава вынуждены голосовать за антироссийские санкции.

Ранее в пятницу модератор пленарного заседания Петербургского международного экономического форума спросила президента Болгарии Румена Радева и премьер-министра Словакии Петера Пеллегрини, готовы ли они проголосовать в ЕС против рестрикций, если оба выступают против санкционных мер. Руководители, хотя и осудили санкции, но точного ответа не дали.

"Меня это не удивило. Они вынуждены действовать так, как они действуют", - прокомментировал ТАСС Чижов выступления политиков.

Теги
РоссияЧижов, Владимир АлексеевичРадев, РуменПеллегрини, ПетерПМЭФ-2019
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