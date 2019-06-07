Путин встретился с премьер-министром федеральной земли Саксония

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром германской федеральной земли Саксония Михаэлем Кречмером.

Беседа состоялась на полях Петербургского международного экономического форума, сообщили журналистам в пресс-службе Кремля.

В опубликованном в пятницу интервью агентству DPA Кречмер высказался за отмену экономических санкций против России и нормализацию отношений между ФРГ и РФ. "Мы должны снять эти санкции. Я очень надеюсь, что обе стороны будут двигаться навстречу друг другу", - сказал политик.

Кречмер считает нормализацию отношений с РФ стратегической целью. "В этой связи мы должны делать все для того, чтобы Россия придерживалась европейского курса, а не ориентировалась на Китай или Индию", - заметил он. По его словам, Россия принадлежит европейскому культурному пространству. "У нас многолетние отношения, нас также связывает энергетическое партнерство с надежными поставками сырья. Когда имеешь хорошие экономические отношения и находишься в постоянном обмене мнениями, то намного лучше решаются и существующие разногласия в политической сфере", - полагает премьер Саксонии. Он назвал Россию стратегическим партнером Германии в вопросе развития экономики и технологий.

Кречмер выступил за реализацию проекта газопровода "Северный поток - 2". "Моя позиция ясная - это важный проект, который непременно нужно реализовать", - сказал он. "Если мы будем сообща использовать ресурсы, то это даст возможность избежать эскалации конфликтов. Аргумент, что Запад из-за "Северного потока - 2" впадает в зависимость, неверный. Об этом не может идти речь", - полагает премьер Саксонии.