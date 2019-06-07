Турчак предложил сделать критерием эффективности губернаторов развитие цифровой экономики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак предложил дополнить критерии эффективности губернаторов уровнем развития цифровой экономики в регионе.

"Цифровизация не может быть ради цифровизации, она должна быть только ради людей, ради повышения качества жизни наших граждан", - заявил он в пятницу журналистам по итогам дискуссии по теме цифровой экономики на Петербургском международном экономическом форуме. "Исходя из этого есть предложение дополнить перечень ключевых показателей эффективности губернаторов показателем по развитию цифровой экономики региона", - предложил вице-спикер Совфеда, возглавляющий также Совет по развитию цифровой экономики при верхней палате парламента.

Выступая на дискуссионной площадке, Турчак сообщил, что осенью будет опубликован первый рейтинг цифровизации российских регионов, на основе которого, в частности, будут приниматься управленческие решения.

На данный момент оценка эффективности работы высших должностных лиц регионов проводится по 15 критериям, среди которых - уровень доверия к власти, уровень бедности, ожидаемая продолжительность жизни при рождении, естественный прирост населения, количество семей, улучшивших жилищные условия, уровень доступности жилья, доля городов с благоприятной средой и так далее.