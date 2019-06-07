Захарова заявила, что Европа начинает считать потери от санкций против России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Европейские страны анализируют издержки и потери от антироссийских санкций. Такое мнение высказала в пятницу журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя пленарное заседание Петербургского международного экономического форума.

"Модератор Софико Шеварнадзе задала вопрос премьер-министру Словакии Петеру Пеллегрини относительно санкций. Премьер-министр правильно сказал, что есть позиция ЕС, а есть и страновая позиция, - отметила Захарова. - Видим в этом определенный дуализм. Раньше нам говорили, что ряды [ЕС] сомкнуты и позиция монолитна. На самом деле Европа начинает анализировать издержки от санкций, очевидные потери".

"Люди в конкретных странах не могут понять, почему их отлучают от выгодного взаимодействия с Россией", - добавила дипломат.

На пленарном заседании, обратила внимание Захарова, шла речь о том, что мир переживает достаточно сложный момент, "который многие характеризуют как санкционные политические и экономические войны". "Участники, представлявшие крупнейшие государства регионов, отмечали, что это путь в никуда. Об этом же говорил генсекретарь ООН", - сказала представитель МИД РФ.

Ранее модератор пленарного заседания ПМЭФ спросила президента Болгарии Румена Радева и премьер-министра Словакии Петера Пеллегрини, готовы ли они проголосовать в ЕС против рестрикций, если оба выступают против санкционных мер. Руководители, хотя и осудили санкции, но точного ответа не дали.