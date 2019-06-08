Матовников считает, что новый врио главы Астрахани быстро докажет свою эффективность

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Новый врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин, несмотря на назначение незадолго до выборов главы региона, которые пройдут 8 сентября, сможет в короткий срок доказать жителям области свою эффективность. Такое мнение высказал в субботу полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Александр Матовников, под руководством которого в последнее время работал Бабушкин.

Назначение Бабушкина врио губернатора Астраханской области состоялось 5 июня, спустя два дня он подал документы в избирательную комиссию для выдвижения на пост главы региона в качестве самовыдвиженца.

"Конечно, сложно, потому что осталось мало времени до единого дня голосования, но я уверен, что он выдержит. И люди, которые проживают в Астраханской области, поймут, что, действительно, пришел созидатель. Можно сказать, что он готов созидать", - сказал Матовников в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По его словам, Бабушкин прошел большой профессиональный путь: за его плечами успешная военная карьера, работа в органах ФСБ. В последние шесть лет, до назначения в сентябре 2018 года замполпреда в СКФО, Бабушкин работал заместителем руководителя Росимущества. Также он окончил несколько вузов.

"Соответственно, хороший очень уровень подготовки, знаний. Он разносторонний, коммуникабельный, знает практически всех федеральных министров, это очень важно, может строить диалог с ними, очень высококвалифицированный с точки зрения экономического блока, не только по имущественному направлению, которое он вел, - отметил Матовников. - Я уверен, что у него все получится, он очень хороший аналитик. Он сначала проанализирует, оценит обстановку, как говорят военные, а потом уже будет принимать решение".

Полпред президента в СКФО выразил мнение, что вместе с Бабушкиным и врио главы другого Прикаспийского региона - Калмыкии - Бату Хасиковым будет активно выстраиваться взаимодействие, в том числе по развитию сотрудничества в Каспийской зоне.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.