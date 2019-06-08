Посольство России призвало молдавских политиков не допустить дестабилизации в республике

КИШИНЕВ, 8 июня. /ТАСС/. Посольство РФ в Кишиневе призвало молдавских политиков не допустить дестабилизации в стране. Об этом говорится в заявлении дипломатического ведомства, размещенном в субботу на его странице в Facebook.

"Призываем все ответственные политические силы Республики Молдова не допустить дестабилизации ситуации в стране. Поддерживаем усилия парламентских партий по формированию дееспособной коалиции и созданию правительства, способного обеспечить прочный гражданский мир и устойчивое развитие Молдовы в соответствии с общепринятыми демократическими нормами", - отмечается в публикации.

О рисках дестабилизации предупредил президент республики Игорь Додон. По его словам, за этим может стоять контролирующая правительство Демократическая партия Молдовы (ДПМ), которая выпала из переговоров о формировании парламентского большинства и нового состава кабинета министров.

По итогам выборов 24 февраля в 101-местный парламент Молдавии прошли три крупных формирования: поддерживающая президента Партия социалистов Республики Молдова (35 мандатов), ДПМ (30 мандатов) и проевропейский блок Acum ("Сейчас") с 26 мандатами.