Клинцевич: шантаж США о прекращении обучения военных Турции на F-35 не будет иметь эффекта

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Шантаж со стороны США касательно прекращения приема военных летчиков из Турции на обучение навыкам пилотирования истребителей-бомбардировщиков F-35 не будет иметь ожидаемого американской стороной эффекта. Такое мнение выразил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

В конце мая министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что Анкара направила военный персонал в Россию для прохождения обучения эксплуатации зенитных ракетных систем С-400. В пятницу Пентагон заявил, что США приняли решение прекратить прием военных летчиков из Турции на программу обучения навыкам пилотирования F-35 в связи с решением Анкары приобрести у РФ С-400.

"Понятно, что Турция, приняв решение о закупке российских ракетных комплексов С-400, хочет, чтобы ее специалисты овладели навыками управления ими. Это как дважды два. Тем не менее, США продолжают заниматься своим привычным делом - шантажом. Но здесь, как и в случае с "Северным потоком - 2", он не сработает, несмотря на все усилия американцев", - написал он в субботу на своей странице в Facebook.

По его мнению, такие действия США не сработают, "потому что уже многие страны ставят во главу угла свои национальные интересы, не поддаваясь на политические спекуляции".

Ранее сообщалось, что США предпринимают активные попытки не допустить покупки Турцией С-400. Вашингтон выставил ультиматум Анкаре, что в случае приобретения этих систем вооружений США могут отказать Турции в продаже истребителей-бомбардировщиков F-35. Стоимость поставки Анкаре систем С-400 составляет $2,5 млрд. Турция - первое государство НАТО, которое получит от России зенитные системы подобного класса.

Турция заказала у США к настоящему времени 30 самолетов F-35 из возможных 100. F-35 - это многоцелевая боевая машина, спроектированная с использованием технологии уменьшения заметности и способная нести ядерное оружие. Вместе с США в проекте ее создания принимают участие восемь стран.