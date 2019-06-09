{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Наблюдатели от Совфеда рассказали о ходе выборов в Южной Осетии

Член комитета СФ по международным делам Сергей Цеков подчеркнул, что голосование проходит на высоком демократическом уровне

ЦХИНВАЛ, 9 июня. /ТАСС/. Наблюдатели от Совета Федерации считают, что парламентские выборы в Южной Осетии проходят на высоком демократическом уровне. Об этом заявил журналистам в воскресенье член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков.

"Выборы в Южной Осетии проходят на самом высоком демократическом уровне, никаких нарушений на участках, которые мы посетили, не зафиксировано", - сказал он.

"Сегодня мы можем констатировать, что все избирательные участки надлежащим образом оформлены, никаких нарушений на тех участках, которые мы посетили, нет. Избирательные урны находятся в поле зрения членов избирательных комиссий, что чрезвычайно важно, так как все наблюдатели и представители политических партий имеют возможность наблюдать за ходом голосования", - отметила член комитета по обороне и безопасности верхней палаты российского парламента Ольга Ковитиди.

Она также подчеркнула, что российские сенаторы очень уважительно относятся к парламентским выборам Южной Осетии. "Это независимое самостоятельное суверенное государство и дружеская для нас страна. Поэтому мы заинтересованы в том чтобы в республике был мир, чтобы была стабильность, экономическое развитие. Именно поэтому мы достаточно трепетно относимся к этим выборам, и ,естественно, сделаем все от нас зависящее для того, чтобы, если нужно будет, помочь", - сказала сенатор.

"На этих выборах у избирателей достаточно широкой выбор. На каждом участке несколько кандидатов по одномандатному округу, то есть любой гражданин, проживающий в округе имеет право избирать того, кому он доверяет и считает лучшим", - заметила заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова. Она также отметила, что очень важно, чтобы парламент был профессиональным.

Теги
РоссияЮжная ОсетияКовитиди, Ольга ФедоровнаБибикова, Елена ВасильевнаЦеков, Сергей Павлович
Песков заявил, что партнерство России и Китая не направлено против третьих стран
По словам пресс-секретаря президента России, ставить вопрос, что Москва и Пекин координируются по вопросу Вашингтона или против него - в корне неверно
Читать полностью