Наблюдатели от Совфеда рассказали о ходе выборов в Южной Осетии

ЦХИНВАЛ, 9 июня. /ТАСС/. Наблюдатели от Совета Федерации считают, что парламентские выборы в Южной Осетии проходят на высоком демократическом уровне. Об этом заявил журналистам в воскресенье член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков.

"Выборы в Южной Осетии проходят на самом высоком демократическом уровне, никаких нарушений на участках, которые мы посетили, не зафиксировано", - сказал он.

"Сегодня мы можем констатировать, что все избирательные участки надлежащим образом оформлены, никаких нарушений на тех участках, которые мы посетили, нет. Избирательные урны находятся в поле зрения членов избирательных комиссий, что чрезвычайно важно, так как все наблюдатели и представители политических партий имеют возможность наблюдать за ходом голосования", - отметила член комитета по обороне и безопасности верхней палаты российского парламента Ольга Ковитиди.

Она также подчеркнула, что российские сенаторы очень уважительно относятся к парламентским выборам Южной Осетии. "Это независимое самостоятельное суверенное государство и дружеская для нас страна. Поэтому мы заинтересованы в том чтобы в республике был мир, чтобы была стабильность, экономическое развитие. Именно поэтому мы достаточно трепетно относимся к этим выборам, и ,естественно, сделаем все от нас зависящее для того, чтобы, если нужно будет, помочь", - сказала сенатор.

"На этих выборах у избирателей достаточно широкой выбор. На каждом участке несколько кандидатов по одномандатному округу, то есть любой гражданин, проживающий в округе имеет право избирать того, кому он доверяет и считает лучшим", - заметила заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова. Она также отметила, что очень важно, чтобы парламент был профессиональным.