В кабмине отметили дальновидность Швейцарии, не ставшей вводить санкции против России

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. В правительстве России ценят дальновидную и прагматичную политику Швейцарии, которая не стала вводить свои санкции против России. Об этом заявил журналистам первый заместитель главы аппарата правительства Сергей Приходько.

"В последние годы ряд швейцарских официальных лиц, в том числе на уровне членов правительства, публично заявляли, что политика рестрикций в отношении России показала свою несостоятельность и контрпродуктивность, - подчеркнул он. - Швейцария не вводила каких-либо собственных ограничений в отношении взаимодействия с Россией, что является дальновидным и прагматичным шагом".

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник отправляется с двухдневным визитом в Женеву.

Говоря об экономическом сотрудничестве двух стран, представитель кабмина констатировал восстановительный рост показателей взаимной торговли. Так, в 2018 году товарооборот достиг $7,4 млрд (рост на 22% к уровню 2017 года), в том числе российский экспорт составил $4,8 млрд (рост на 23,8%), импорт - $2,6 млрд (рост на 19%). По итогам первого квартала 2019 года зафиксировано увеличение объемов двусторонней торговли по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 18% ($1,7 млрд).

"Имеется потенциал для дальнейшего наращивания экономического взаимодействия", - добавил Приходько. По его словам, в России работает свыше 200 предприятий с участием швейцарского капитала, в Швейцарии - порядка 350 предприятий с российским капиталом. "Швейцарскими производителями в нашей стране создано порядка 42 тыс. рабочих мест, - отметил представитель кабмина. - С 2014 года ни одна из швейцарских фирм или компаний не приостановила свою деятельность в России".

По данным Банка России, сумма накопленных прямых швейцарских капиталовложений в российской экономике составила по состоянию на 1 октября 2018 года $11,9 млрд, российских в швейцарской - $18,2 млрд. "О важности инвестиционного взаимодействия со Швейцарией свидетельствует тот факт, что в Координационный совет по иностранным инвестициям при правительстве Российской Федерации входят пять представителей крупных швейцарских концернов", - добавил Приходько.