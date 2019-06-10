Грызлов: новое руководство Украины не готово отказаться от политики "партии войны"

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Новое руководство Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским пока не готово отказаться от политики войны, которую проводила прежняя администрация Петра Порошенко. Такую точку зрения высказал в понедельник полпред РФ в контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов.

"Ситуация в районе Станицы Луганской ярко характеризует неготовность руководства Украины переломить сложившуюся ситуацию, отказаться от политики "партии войны", - сказал он журналистам . - Никакой реализации слов о мире не произошло со стороны новой киевской власти. Обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины продолжаются, обстановка остается крайне напряженной, положительных изменений не видно".

"А люди ждут этих изменений", - подчеркнул Грызлов.

Разведение сил в Станице Луганской

Украинская сторона, совершив провокационный обстрел в районе Станицы Луганской, сорвала на данном участке разведение сил, о котором стороны договорились на встрече контактной группы 5 июня, добавил Грызлов.

"Сегодня ЛНР, в соответствии с принятым на контактной группе 5 июня решением, подтвердила готовность к разведению сил и средств в районе Станицы Луганской и выполнила необходимые действия для начала этого процесса. Украинская сторона от своих обязательств по отводу сил и средств отказалась, совершив провокационный обстрел на данном участке. Разведение сил в Станице Луганской сорвано Киевом", - подчеркнул Грызлов.

Он отметил, что после того, как украинская сторона сорвала намеченный на 10 июня отвод сил и средств в районе Станицы Луганской, возникают серьезные опасения, что и другие договоренности в рамках размораживания минских переговоров не будут выполнены Киевом.

"А эти договоренности включают: подготовку дополнительных мер по обеспечению условий режима прекращения огня в рамках "хлебного перемирия", снятие Киевом с Донбасса экономической блокады, обмен удерживаемых лиц по формуле "всех установленных на всех установленных", выполнение Киевом обязательств в соответствии с решением об обмене в декабре 2017 года, восстановление диалога между Киевом и Донбассом. Большие сомнения возникают и в плане выполнения Киевом политических обязательств перед Донбассом", - сказал он журналистам.