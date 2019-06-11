Грушко: структуры ПАСЕ продолжают работу над реализацией решений принятых в Хельсинки

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Структуры Парламентской ассамблеи Совета Европы (СЕ) ведут работу по реализации решений, принятых в ходе заседания Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) в Хельсинки 16-17 мая. Об этом во вторник заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко на полях V Международного форума "Примаковские чтения".

"На сегодняшний день существуют объективные возможности для преодоления кризиса в СЕ на тех принципах, которые Россия отстаивала в течение многих месяцев, а именно: что речь должна идти о том, что не должно существовать по определению никаких дискриминационных мер по политическим мотивам - будь то по отношению к парламентариям, национальным делегациям. Хельсинские решения открыли дорогу для движения в этом направлении. Сейчас Парламентская ассамблея, ее комитеты, структуры работают над тем, как имплементировать эти соглашения", - сказал он.

В апреле 2014 года делегация РФ в ПАСЕ была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. 10 октября 2018 года генсек СЕ Турбьёрн Ягланд заявил, что права РФ на представительство в уставных органах СЕ - Комитете министров и Парламентской ассамблее - могут быть приостановлены с июня 2019 года за систематическую неуплату членских взносов. После встречи 16-17 мая глав МИД стран СЕ в Хельсинки на сайте организации появилось заявление Комитета министров о том, что все страны - участницы СЕ должны иметь равные возможности по участию в работе КМСЕ и ПАСЕ. Главы МИД также заявили, что приветствовали бы участие делегаций всех стран-членов в июньской сессии Парламентской ассамблеи с учетом важности выбора генсека и судей Европейского суда по правам человека.