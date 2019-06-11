Официальный представитель Генпрокуратуры получил генеральское звание

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Начальник Управления взаимодействия со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры России Александр Куренной удостоен генеральского звания. Согласно опубликованному на портале правовой информации указу президента, ему присвоен классный чин государственного советника юстиции III класса, что соответствует званию генерал-майора.

Куренной возглавил Управление взаимодействия со СМИ Генеральной прокуратуры РФ 11 февраля 2016 года, до этого он возглавлял пресс-службу Центрального исполнительного комитета (ЦИК) "Единой России".

Куренной - выпускник международного отделения факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова, работал в Дирекции праймового вещания телекомпании НТВ, специальным корреспондентом отдела телевизионных расследований телеканала "ТВ-Центр", выступал автором серии документальных фильмов правоохранительной тематики на телеканале РЕН-ТВ. В течение ряда лет был ведущим программ "Совбез" на Радио России и "Арсенал" на радиостанции "Эхо Москвы". Опыт работы по связям с общественностью он получил и работая во ФГУП "Почта России", телекомпании ТВЦ.