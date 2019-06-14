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Выборы главы Комсомольска-на-Амуре пройдут 8 сентября

В устав города уже внесены изменения, согласно которым в случае досрочного прекращения полномочий мэра, его обязанности до выборов будет исполнять его первый заместитель

ТАСС, 14 июня. Городская дума Комсомольска-на-Амуре назначила датой выборов главы города и депутатов 8 сентября. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации в пятницу.

Помимо назначения даты выборов, депутаты городской думы внесли изменения в устав города, согласно которым в случае досрочного прекращения полномочий главы города, его обязанности до выборов будет исполнять первый заместитель главы администрации города, а в случае его временного отсутствия - заместитель главы администрации города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Нынешний глава Комсомольска-на-Амуре Андрей Климов в сентябре 2018 года заявил о своей досрочной отставке после критики со стороны прежнего губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта за невыполнение долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития города. Городская дума определила датой прекращения полномочий главы 13 декабря 2018 года, однако он отозвал свое заявление. На своем посту он будет работать до истечения срока своих полномочий в сентябре 2019 года.

В сентябре в Хабаровском крае, помимо выборов главы Комсомольска-на-Амуре и депутатов гордумы, пройдут выборы депутата Госдумы, депутатов Законодательной думы Хабаровского края, депутатов городской думы Хабаровска, собраний депутатов ряда сел, глав нескольких поселений.

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