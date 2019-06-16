Володин проведет заседание Парламентского собрания Союза Белоруссии и России в Минске

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в понедельник проведет заседание 56-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, которое пройдет в Минске. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

"В ходе сессии планируется обсудить вопросы реализации приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития Союзного государства, а также деятельности Парламентского собрания в 2018 году", - отметили в пресс-службе.

На заседании также будут рассмотрены предложения по празднованию в 2020 году 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Помимо этого, в преддверии 22 июня - Дня памяти и скорби - парламентарии возложат венки к Монументу Победы.

Ранее в поздравлении по случаю Дня единения народов России и Белоруссии Володин подчеркнул, что "перед Парламентским собранием Союза Беларуси и России стоит важная задача сближения законодательства для обеспечения равных прав граждан стран, повышения эффективности реализации совместных проектов".