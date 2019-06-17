Песков: Путин 17 июня будет готовиться к прямой линии и встретится с Сергеем Мироновым

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 17 июня проведет встречу с лидером партии "Справедливая Россия" Сергеем Мироновым. Однако в основном в понедельник он сконцентрируется на подготовке к прямой линии. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня президент вступает в финальную стадию подготовки к прямой линии, которая запланирована на полдень 20 июня, в четверг. Сегодня у президента не исключен международный телефонный разговор, есть некоторая внутренняя встреча", - сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что глава государства в понедельник продолжит практику общения с лидерами парламентских фракций и партий. "Сегодня он встречается с главой "Справедливой России" Сергеем Мироновым", - сказал Песков.

Он подчеркнул при этом, что "в основном сейчас президент концентрируется на подготовке к прямой линии".