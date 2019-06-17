Володин предложил расширить формат работы Парламентского собрания Союза Белоруссии и РФ

МИНСК, 17 июня. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в понедельник призвал российских и белорусских парламентариев расширить формат работы Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.

"Хотел бы предложить расширить форматы работы, которые соответствовали бы именно работе Парламентского собрания Белоруссии и России, где депутаты представляют именно Союзное государство", - сказал он на заседании Совета Парламентского собрания Союза Белоруссии и России в Минске перед 56-й сессией собрания. Он, в частности, призвал сделать работу собрания еще более динамичной, чтобы парламентарии выходили на принятие конкретных решений.

Ранее депутаты Парламентского собрания возложили цветы к Монументу Победы по случаю Дня памяти и скорби.