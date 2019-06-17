Медведев: интерес иностранных инвесторов к российским активам не снизился из-за санкций

ТАСС, 17 июня. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев констатировал, что, несмотря на санкции, иностранные инвесторы активно интересуются российскими активами. На заседании правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ глава кабинета министров предложил обсудить сделки, общая цена которых составляет 30 млрд рублей.

"Общая сумма этих сделок [вынесенных на рассмотрение комиссии] - приблизительно на 30 млрд рублей", - сказал председатель правительства. Он подчеркнул: "Наши активы по-прежнему выглядят привлекательными для инвесторов, несмотря на всякие санкции".