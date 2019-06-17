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Санкции в отношении России

Медведев: интерес иностранных инвесторов к российским активам не снизился из-за санкций

По словам премьер-министра, "наши активы по-прежнему выглядят привлекательными"

ТАСС, 17 июня. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев констатировал, что, несмотря на санкции, иностранные инвесторы активно интересуются российскими активами. На заседании правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ глава кабинета министров предложил обсудить сделки, общая цена которых составляет 30 млрд рублей.

"Общая сумма этих сделок [вынесенных на рассмотрение комиссии] - приблизительно на 30 млрд рублей", - сказал председатель правительства. Он подчеркнул: "Наши активы по-прежнему выглядят привлекательными для инвесторов, несмотря на всякие санкции".

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичСанкции в отношении России
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