Госдума не будет проводить пленарное заседание в день прямой линии с президентом

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Госдума скорректирует график своей работы 20 июня, чтобы депутаты смогли посмотреть программу "Прямая линия с Владимиром Путиным". Соответствующее поручение дал спикер палаты Вячеслав Володин думскому комитету по контролю и регламенту.

"От всех фракций без исключения идут обращения с просьбой 20 июня, в четверг, в день пленарного заседания найти возможность посмотреть прямую линию с президентом. Учитывая, что это касается и наших избирательных округов, и в целом интересны ответы на вопросы, которые прозвучат... мы могли бы дать поручение комитету по регламенту рассмотреть вопрос [о том, чтобы] в четверг... день сформатировать как день работы в комитетах", - сказал он на пленарном заседании во вторник.

Депутаты поддержали это предложение. "Мы даем поручение комитету по контролю и регламенту на завтрашнее заседание внести проект постановления о 20 июня как дне работы депутатов в комитетах", - резюмировал спикер. Он отметил, что парламентариям предстоит эффективно отработать повестку пленарки в среду, задержавшись при необходимости.

"Прямая линия с Владимиром Путиным" начнется в полдень 20 июня, студия программы по традиции последних лет будет находиться в Гостином дворе. Нынешняя прямая линия станет для Путина 17-й. Первые пять таких программ продолжались менее трех часов, однако с 2007 года эфир стабильно продолжался более трех часов. Самой продолжительной стала прямая линия 2013 года - 4 часа 47 минут.