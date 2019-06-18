Лавров: РФ и Мальтийский орден уделяют особое внимание защите христиан на Ближнем Востоке

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Россия и Мальтийский орден проявляют повышенное внимание к теме прав христиан на Ближнем Востоке. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на презентации сборника архивных документов "Россия и Мальтийский орден. 1697-1817".

"И Россия, и суверенный Мальтийский орден не только выступают за оказание широкого гуманитарного содействия жертвам вооруженных конфликтов, но и реализуют практические проекты в этой области. Особое внимание мы уделяем защите прав христиан, которые веками, тысячелетиями проживали на землях Ближнего Востока и Северной Африки", - сказал он.

"Сегодня можно с удовлетворением констатировать, что наши связи носят конструктивный, дружественный характер. Развиваются политические контакты, у нас много общего в подходах к преодолению кризисов в различных регионах мира, в частности, на Ближнем Востоке и на севере Африки", - отметил министр.

Кроме того, добавил Лавров, между РФ и Мальтийским орденом налажен продуктивный обмен опытом в сфере предотвращения природных и техногенных катастроф и преодоления их последствий.

Основанный в Иерусалиме в XI веке Мальтийский орден приобрел значимость после того, как в 1113 году Папа Римский Пасхалий II признал это монашеское братство в качестве духовно-светского (духовно-рыцарского) ордена. Изначально целью ордена было оказание помощи больным и нуждающимся.

В орден входят 13,5 тыс. рыцарей. Его основной деятельностью остается благотворительность, в основном в области оказания медицинской и гуманитарной помощи. Мальтийский орден является субъектом международного права и обладает суверенитетом, он имеет дипломатические отношения с более чем 100 странами, включая Россию, и входит на правах наблюдателя в 80 международных организаций.