В Госдуме начали работать над введением биометрической регистрации депутатов на заседании

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Работа над введением биометрической регистрации депутатов на пленарных заседаниях началась в Госдуме, сообщил во вторник спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Мы начали работать над введением биометрической регистрации в Государственной думе. Депутаты будут иметь доступ к своим карточкам для голосования только после того, как система идентифицирует депутата", - сказал он перед началом семинара "Новые технологии для экономики будущего" в "Школе 21" Сбербанка.

Парламентариям, посетившим во вторник "Школу 21", продемонстрировали технологии искусственного интеллекта и компьютерного зрения, которые позволяют распознавать лица, а также системы поддержки принятия решений врачами.