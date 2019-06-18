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В Госдуме начали работать над введением биометрической регистрации депутатов на заседании

Депутаты будут иметь доступ к своим карточкам для голосования только после того, как система идентифицирует их, отметил спикер ГД Вячеслав Володин

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Работа над введением биометрической регистрации депутатов на пленарных заседаниях началась в Госдуме, сообщил во вторник спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Мы начали работать над введением биометрической регистрации в Государственной думе. Депутаты будут иметь доступ к своим карточкам для голосования только после того, как система идентифицирует депутата", - сказал он перед началом семинара "Новые технологии для экономики будущего" в "Школе 21" Сбербанка.

Парламентариям, посетившим во вторник "Школу 21", продемонстрировали технологии искусственного интеллекта и компьютерного зрения, которые позволяют распознавать лица, а также системы поддержки принятия решений врачами.

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Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
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