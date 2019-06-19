Совбез РФ: угроза создания квазигосударства террористов в Сирии и Ираке миновала

УФА, 19 июня. /ТАСС/. Угроза появления квазигосударства террористов в Сирии и Ираке нейтрализована, а сами боевики разгромлены. Об этом заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков заявил на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

"К настоящему времени нейтрализована угроза создания террористического квазигосударственного образования, боевые формирования международных террористических организаций в Сирии и Ираке разгромлены в результате контртеррористических операций Российской Федерации, ее союзников и партнеров на Ближнем Востоке, а также действий сил коалиции во главе с США", - констатировал он.