{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Совбез РФ: угроза создания квазигосударства террористов в Сирии и Ираке миновала

Замсекретаря Совета безопасности Юрий Коков отметил вклад в нейтрализацию террористов со стороны России, ее союзников и партнеров на Ближнем Востоке, а также коалиции во главе с США

УФА, 19 июня. /ТАСС/. Угроза появления квазигосударства террористов в Сирии и Ираке нейтрализована, а сами боевики разгромлены. Об этом заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков заявил на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

"К настоящему времени нейтрализована угроза создания террористического квазигосударственного образования, боевые формирования международных террористических организаций в Сирии и Ираке разгромлены в результате контртеррористических операций Российской Федерации, ее союзников и партнеров на Ближнем Востоке, а также действий сил коалиции во главе с США", - констатировал он.

Теги
СШАИранСирияРоссияКоков, Юрий Александрович
Совбез РФ: финансовые резервы ИГ достигают $300 млн, но боевики ищут новые источники
Читать полностью