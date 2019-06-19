Слуцкий: следствие не привело убедительных доказательств по делу о малайзийском Boeing

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Совместная следственная группа (ССГ), созданная для расследования крушения в 2014 году Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии" в Донецкой области Украины, проявила ангажированный подход, не подкрепив свои обвинения вразумительными доказательствами. Такое мнение в среду выразил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Новые обвинения ССГ по малайзийскому Boeing не выдерживают никакой критики. Такой очередной вариант в стиле "хайли лайкли". Опять не приведено никаких вразумительных доказательств, зато сделаны громкие и безапелляционные заявления о якобы причастности российских граждан", - сказал он.

По мнению Слуцкого, такие обвинения "не могут восприниматься Россией объективно". Он напомнил, что ССГ отказалась подключать к расследованию российских специалистов, а доводы и материалы, собранные в том числе концерном "Алмаз-Антей", были проигнорированы.

"На лицо ангажированный подход. Складывается впечатление, что целью такого с позволения сказать "расследования" является не установление истины, а очернение России любым способом", - резюмировал депутат.