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Cпецпредставитель РФ: специалисты США знают, что хакерских атак со стороны России не было

Как отметил Андрей Крутских, действуют три линии оперативной связи, чтобы "друг друга предупредить о любом провоцирующем событии"

УФА, 20 июня. /ТАСС/. Россия информировала США, что никаких хакерских атак с ее стороны не было, американские специалисты это хорошо знают. Об этом заявил в четверг спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, посол по особым поручениям МИД Андрей Крутских, выступая на десятой международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

"Действуют три линии оперативной связи, чтобы друг друга предупредить о любом провоцирующем событии, если такое возникает, - сказал он. - Именно по этим каналам мы информировали США во всех технических деталях о том, что никаких хакерских атак на США не было, и их специалисты это хорошо знают".

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