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Рябков: США балансируют на грани войны с Ираном

Замглавы МИД России подчеркнул, что Москва предостерегает Вашингтон от опрометчивых шагов в отношении Тегерана
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
© Михаил Терещенко/ТАСС

СОЧИ, 21 июня. /ТАСС/. США и Иран балансируют на грани войны, ситуация крайне опасная. Об этом заявил журналистам в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя информацию газеты The New York Times о том, что президент США Дональд Трамп одобрил нанесение ударов по исламской республике, однако позже отменил это решение.

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"По той информации, которая поступает, совершенно очевидно, что ситуация крайне опасная. Я бы назвал это балансированием на грани войны", - сказал он.

По словам Рябкова, тот факт, что вопрос применения силы находился даже не в проработке, а на уровне принятия решения, подтверждает, что США "провоцируют ситуацию, подталкивают ее к скатыванию в пропасть открытого конфликта, сколько бы Пентагон ни пытался доказать обратное". "У меня вообще впечатление, что там не понимают, что мы говорим. Вместо того, чтобы задуматься над содержательной частью нашего сигнала, а именно о том, что нужен политический выход из этого кризиса, они начинают рассуждать о том, что Россия якобы пытается расширить свое влияние", - констатировал дипломат.

Москва призывает Вашингтон взвесить последствия от опрометчивых шагов в отношении Тегерана. "Опасность конфликта не исчезла, и мы вновь призываем ответственных деятелей, если таковые еще есть в Вашингтоне, взвесить последствия, предостерегаем от опрометчивых шагов", - добавил Рябков.

В новость были внесены изменения (11:35 мск) - добавлена информация по тексту.

 

Теги
СШАИранРоссияРябков, Сергей АлексеевичТрамп, Дональд
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