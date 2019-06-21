Медведев констатировал сближение позиций Москвы и Минска по вопросам углубления интеграции

МИНСК, 21 июня. /ТАСС/. Россия и Белоруссия сблизили свои позиции, работая над актуализацией Договора о создании Союзного государства. Об этом премьер-министр Дмитрий Медведев заявил на российско-белорусских переговорах в расширенном составе.

"Коллеги <...> усиленно работали после 24 мая - нашей встречи в Москве по вопросам углубления интеграции в Союзном государстве, - сказал премьер РФ. - В процентах это оценивать сложно, но то, что позиции сближаются, это, действительно, так".

Медведев отметил, что была проделана работа по сближению точек зрений сторон на интеграционные процессы. "Вы тогда сказали, что у нас на 70% совпадают позиции, высоко подняли планку. После этого уже мои товарищи по правительству эту планку еще выше задрали", - отметил он. Российский премьер подчеркнул, что в ходе переговоров в Минске необходимо "пройтись по всем вопросам, которые остаются". "По каким-то, по которым это возможно, прямо сейчас определиться, какие-то отложить на другие консультации", - заключил российский премьер.

Он также поздравил своего коллегу Сергея Румаса с предстоящим открытием II Европейских игр. "Вы организовали абсолютно правильную погоду. Надеюсь, что не только церемония открытия, но и все последующие соревнования принесут неподдельную радость как самим спортсменам, так и огромному количеству болельщиков", - сказал Медведев.