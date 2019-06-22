Кадыров заявил, что с тревогой следит за событиями в Грузии

ТАСС, 22 июня. Глава Чечни Рамзан Кадыров с тревогой следит за событиями в Грузии, с народом которой Россия, по его словам, связана узами дружбы и единства. Об этом он написал в субботу в своем Telegram-канале.

В Тбилиси у здания парламента два дня подряд проходили акции протеста. Главные требования митингующих - отставка главы МВД, проведение досрочных парламентских выборов и освобождение всех 305 человек, которые были задержаны полицией в ночь на пятницу при разгоне митинга у парламента.

"С большой тревогой слежу за событиями в Грузии. Хочу напомнить, что от Грозного до Тбилиси всего 200 км. В России по неофициальным данным почти один миллион грузин. Наши народы связаны вековыми узами дружбы и единства", - написал глава республики.

Кадыров подчеркнул, что у народов Грузии и Северного Кавказа "тысячи причин жить в мире и согласии и ни одной причины смотреть друг на друга с ненавистью". Он отметил при этом, что в последние годы в Тбилиси появились взращенные в США и на Западе политики, которые "главным смыслом своей жизни считают превращение Грузии и России в злейших врагов, внесение раскола между народами Грузии и России". "Пора властям Грузии понять, что нет у нее ближе соседа, нет другого государства, которое в час беды быстрее всех протянет руку помощи, чем Россия", - добавил Кадыров.

Причиной митинга в Тбилиси стало обернувшееся скандалом участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова, а также других делегатов из России в 26-й сессии Генассамблеи Международной ассамблеи православия (МАП). В четверг утром Гаврилов в качестве президента МАП открыл заседание сессии в здании парламента Грузии. Оппозиционные грузинские депутаты возмутились тем, что Гаврилов обратился к делегатам, сидя в кресле председателя парламента, и препятствовали продолжению работы Генассамблеи. В результате действий радикальной грузинской оппозиции под антироссийскими лозунгами некоторые члены официальной делегации Федерального собрания РФ пострадали.

Президент РФ Владимир Путин подписал в пятницу указ, в соответствии с которым с 8 июля вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией. Туроператорам и турагентам рекомендовано на время действия запрета воздерживаться от предоставления гражданам РФ путевок в Грузию.