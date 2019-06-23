Минниханов предложил Бердымухамедову открыть генконсульство в Казани

КАЗАНЬ, 23 июня. /ТАСС/. Президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече в расширенном составе предложил главе Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову рассмотреть возможность открытия в Казани туркменского генконсульства.

"Ну и, конечно же, Гурбангулы Мяликгулыевич, я думаю, что, наверное, при возможности, надо рассмотреть возможность открытия в Казани генерального консульства. Наши отношения, они носят системный, стратегический характер и я думаю, что если бы вы дали поручение рассмотреть этот вопрос, было бы хорошо", - сказал он.

Минниханов также отметил, что в вузах Татарстана обучается сейчас 2941 туркменский студент. "Считаю, что те знания, которые они здесь получат в наших учебных заведениях, они будут востребованы на родине".