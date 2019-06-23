Песков: все контакты Путина на G20 будут посвящены урегулированию международных кризисов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Планируемые встречи президента России Владимира Путина с партнерами на предстоящем саммите G20 будут посвящены урегулированию международных кризисов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"У меня нет сомнений. Именно этому будет посвящены все контакты президента, которые сейчас еще верстаются и планируются" - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ не уточнил, состоится ли в Осаке встреча Путина и президента США Дональда Трампа. "Давайте дождемся с вами "двадцатки", - сказал он.

Саммит лидеров G20 состоится 28 и 29 июня в Осаке. Как ожидается, его, в частности, посетят Путин и Трамп. При этом Япония впервые будет председательствовать в "двадцатке".