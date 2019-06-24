Депутатам из Грузии на парламентском форуме в Москве гарантировали безопасность

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Парламентарии из Грузии планировали приехать на второй международный форум "Развитие парламентаризма", их безопасность будет гарантирована. Об этом в понедельник журналистам сообщил глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

"Мы полностью обеспечиваем безопасность, в данной ситуации мы гарантируем ее для грузин в том числе. Грузинская делегация планировала приехать", - сказал он, отметив, что речь шла об "Альянсе патриотов Грузии".

"В ближайшее время будет окончательное решение", - добавил депутат.