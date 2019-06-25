Рябков сообщил, что встреча Путина и Трампа на G20, скорее всего, состоится

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС подтвердил возможность проведения встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита "двадцатки" (G20) в Осаке.

"Исхожу из того, что такая встреча, скорее всего, состоится", - сказал дипломат.

Ранее в Вашингтоне, в том числе и сам Трамп, неоднократно заявляли, что саммит РФ - США состоится на полях мероприятий G20 в Осаке. Однако российская сторона отмечала, что конкретного подтверждения переговоров от США получено не было. Встреча лидеров "двадцатки" пройдет в Осаке (Япония) 28-29 июня.

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