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Саммит G20 в Осаке
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Рябков сообщил, что встреча Путина и Трампа на G20, скорее всего, состоится

Встреча лидеров "двадцатки" пройдет в японской Осаке 28-29 июня
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС подтвердил возможность проведения встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита "двадцатки" (G20) в Осаке.

"Исхожу из того, что такая встреча, скорее всего, состоится", - сказал дипломат.

Ранее в Вашингтоне, в том числе и сам Трамп, неоднократно заявляли, что саммит РФ - США состоится на полях мероприятий G20 в Осаке. Однако российская сторона отмечала, что конкретного подтверждения переговоров от США получено не было. Встреча лидеров "двадцатки" пройдет в Осаке (Япония) 28-29 июня.

В новость были внесены изменения (09:44 мск) - добавлены подробности.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЯпонияСШАРоссияРябков, Сергей АлексеевичСаммит G20 в Осаке
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