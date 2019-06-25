В ОП решение Евкурова об отставке назвали призывом к миру и диалогу в Ингушетии

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Отставка главы Ингушетии Юнус-Бек Евкурова является призывом к согласию и диалогу в республике. Такое мнение во вторник высказал председатель комиссии по гармонизации межнациональных и межрегиональных отношений Общественной палаты (ОП) РФ Иосиф Дискин в эфире телеканала "Россия-24" .

Глава Ингушетии: я никого не предал и не передавал землю своих предков

"Евкуров как генерал, герой проявил очень высокий стандарт гражданской политической ответственности. Его отставка - это призыв к миру и диалогу. Теперь станет ясно, к чему стремились его оппоненты: к решению проблем Ингушетии или же были заинтересованы только в дальнейшей дестабилизации", - сказал Дискин.

Он напомнил, что сам Евкуров ранее заявлял, что в обществе идет длительное противостояние, оно разделено. "Он [Евкуров] неоднократно призывал к диалогу, миру, согласию, но его призывы оставались без ответа", - сказал Дискин.

Член ОП отметил, что Евкуров внес большой вклад в решение социально-экономических проблем Ингушетии. Он добавил, что сейчас необходимо избегать дестабилизации в республике. "Чтобы процветала Ингушетия, нужен мир, спокойствие и порядок", - подчеркнул он.

Представитель ОП РФ высказал предположение, что дальнейшая карьера Евкурова, вероятно, будет связана со структурами Министерства обороны РФ. "Я думаю, что он вернется в вооруженные силы", - сказал он.

В понедельник Евкуров заявил, что намерен досрочно сложить полномочия и обратился с просьбой об этом к президенту РФ Владимиру Путину. Евкуров возглавлял республику с 2008 года, был переизбран в сентябре 2018 года, срок его полномочий истекает в 2023 году.