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Разногласия между РФ и ПАСЕ
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Россия выдвинула Слуцкого на пост вице-спикера ПАСЕ

Предложение вызвало возражения представителей украинской делегации, которые указали на тот факт, что Слуцкий внесен в санкционные списки Евросоюза за его позицию по Крыму

СТРАСБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Российская делегация выдвинула председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого на пост вице-спикера Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом заявила во вторник председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье на заседании ассамблеи.

"Россия выдвинула кандидатуру господина Слуцкого", - сообщила политик. Данное предложение вызвало возражения представителей украинской делегации, которые указали на тот факт, что Слуцкий внесен в санкционные списки Евросоюза за его позицию по Крыму. "Предлагаю, чтобы мы провели голосование по обычной процедуре сегодня во второй половине дня", - отреагировала Паскье.

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УкраинаРоссияРазногласия между РФ и ПАСЕСлуцкий, Леонид Эдуардович
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