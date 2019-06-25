Россия выдвинула Слуцкого на пост вице-спикера ПАСЕ

СТРАСБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Российская делегация выдвинула председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого на пост вице-спикера Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом заявила во вторник председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье на заседании ассамблеи.

"Россия выдвинула кандидатуру господина Слуцкого", - сообщила политик. Данное предложение вызвало возражения представителей украинской делегации, которые указали на тот факт, что Слуцкий внесен в санкционные списки Евросоюза за его позицию по Крыму. "Предлагаю, чтобы мы провели голосование по обычной процедуре сегодня во второй половине дня", - отреагировала Паскье.