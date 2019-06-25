Патрушев призвал к объективному расследованию атак на танкеры

ИЕРУСАЛИМ, 25 июня. /ТАСС/. Свидетельства в пользу версии о торпедной атаке на танкеры в Ормузском проливе непрофессиональны и некачественны. Об этом секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил журналистам по итогам своих переговоров с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном и главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом.

"То, что нам изображают, совершенно некачественная информация, нужно провести объективное расследование и не назначать кого-то виновным, а действительно понять, что произошло", - отметил он.

По словам Патрушева, "те материалы, которые были предоставлены, не позволяют принять никаких решений". Он отметил, что в случае торпедной атаки или работы подводных диверсантов их последствия были бы "совершенно другие".

13 июня в Оманском заливе на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы и пожары, причины происшествия устанавливаются. Экипаж японского судна Kokuka Courageous взял на борт эсминец ВМС США Bainbridge, а команду норвежского танкера Front Altair, в которую входили в том числе россияне, иранские пограничники эвакуировали в свой порт Джаск. США возложили ответственность за инцидент на Иран, их поддержали Великобритания и Саудовская Аравия. МИД Ирана отверг эти обвинения.