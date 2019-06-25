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Патрушев заявил, что Израиль может достичь своих целей без ударов по Сирии

Военные действия Израиля секретарь Совбеза РФ назвал нежелательными

/ИЕРУСАЛИМ, 25 июня. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев считает, что Израиль мог бы достигнуть многих своих целей без нанесения ударов по Сирии, а используя невоенные методы. Об этом он заявил журналистам по итогам переговоров с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном и главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом.

"Многие случаи нанесения ударов можно предотвратить для того, чтобы локализовать ситуацию, которая волнует Израиль, невоенными методами", - подчеркнул он.

Такие военные действия Израиля Патрушев назвал нежелательными и отметил необходимость наладить более эффективное взаимодействие между министерствами обороны России и Израиля.

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичСирияРоссияИзраиль
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