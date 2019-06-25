Евкуров призвал не растерять наработанный в Ингушетии опыт борьбы с терроризмом

МАГАС, 25 июня. /ТАСС/. Антитеррористической комиссии (АТК) Ингушетии важно в будущем не растерять опыт, наработанный за годы борьбы с терроризмом и экстремизмом, сказал глава региона Юнус-Бек Евкуров на заседании АТК во вторник.

"Попрошу всех работать оперативно, мы всегда были первыми в плане борьбы с терроризмом и экстремизмом, входили в десятку регионов страны. Самые тяжелые периоды мы прошли, здесь важно поблагодарить правоохранительные органы. Опыт у нас огромный, и его нельзя растерять", - сказал Евкуров.

В понедельник Евкуров заявил, что намерен досрочно сложить полномочия и обратился с просьбой об этом к президенту РФ Владимиру Путину. Евкуров возглавлял республику с 2008 года, был переизбран в сентябре 2018 года, срок его полномочий истекал в 2023 году.

Евкурову 55 лет. В 2008-2010 годах он являлся президентом Республики Ингушетия, с 2011 года - глава Ингушетии. В сентябре 2018 года был в третий раз переизбран на пост главы региона депутатами регионального парламента. Член президиума ингушского регионального отделения партии "Единая Россия", Герой России - звание присвоено указом президента РФ от 13 апреля 2000 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания на территории Косово. Награжден орденом Красной звезды, орденом Мужества и орденом "За военные заслуги".