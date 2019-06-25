Сенаторское кресло Арашукова займет депутат гордумы Черкесска Казаноков

ЧЕРКЕССК, 25 июня. /ТАСС/. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов назначил депутата думы Черкесска Крыма Казанокова новым сенатором от исполнительной власти республики после досрочного прекращения полномочий Рауфа Арашукова. О назначении Темрезов сообщил во вторник в Instagram.

"Подписал указ о назначении Крыма Казанокова членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ - представителем от высшего исполнительного органа государственной власти Карачаево-Черкесии. Уверен, Крым Олиевич будет ответственно работать над дальнейшим развитием российского парламентаризма и решением актуальных социально-экономических задач Карачаево-Черкесской республики", - написал Темрезов.

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Крым Казаноков родился в 1962 году. Был депутатом Народного Собрания (парламента) КЧР пятого созыва, где возглавлял комитет по промышленности, транспорту, строительству, связи и энергетике. В последние годы был депутатом думы Черкесска. Казаноков был в числе кандидатов в Совфед, представленных Темрезовым при избрании на пост главы республики.

Совет Федерации 22 мая досрочно прекратил полномочия заключенного ранее под стражу Арашукова в связи с тем, что он не подал в срок декларацию о доходах. Это первый в истории случай лишения полномочий парламентария за непредоставление сведений о доходах и имуществе.