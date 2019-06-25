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Сенаторское кресло Арашукова займет депутат гордумы Черкесска Казаноков

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов выразил уверенность, что он будет ответственно работать над дальнейшим развитием российского парламентаризма
Депутат думы Черкесска Крым Казаноков Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания РФ
Описание
Депутат думы Черкесска Крым Казаноков
© Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания РФ

ЧЕРКЕССК, 25 июня. /ТАСС/. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов назначил депутата думы Черкесска Крыма Казанокова новым сенатором от исполнительной власти республики после досрочного прекращения полномочий Рауфа Арашукова. О назначении Темрезов сообщил во вторник в Instagram.

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В соответствии с Федеральным Законом «О порядке формирования Совета Федерации Российской Федерации» подписал Указ о назначении Крыма Казанокова членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ - представителем от высшего исполнительного органа государственной власти Карачаево-Черкесии. Уверен, Крым Олиевич будет ответственно работать над дальнейшим развитием российского парламентаризма и решением актуальных социально-экономических задач Карачаево-Черкесской республики. #россия #советфедерации #карачаевочеркесия #темрезов #кчр09 #кчр

Публикация от Рашид Темрезов (@rashidtemrezov)

"Подписал указ о назначении Крыма Казанокова членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ - представителем от высшего исполнительного органа государственной власти Карачаево-Черкесии. Уверен, Крым Олиевич будет ответственно работать над дальнейшим развитием российского парламентаризма и решением актуальных социально-экономических задач Карачаево-Черкесской республики", - написал Темрезов.

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Крым Казаноков родился в 1962 году. Был депутатом Народного Собрания (парламента) КЧР пятого созыва, где возглавлял комитет по промышленности, транспорту, строительству, связи и энергетике. В последние годы был депутатом думы Черкесска. Казаноков был в числе кандидатов в Совфед, представленных Темрезовым при избрании на пост главы республики.

Совет Федерации 22 мая досрочно прекратил полномочия заключенного ранее под стражу Арашукова в связи с тем, что он не подал в срок декларацию о доходах. Это первый в истории случай лишения полномочий парламентария за непредоставление сведений о доходах и имуществе.

Теги
Темрезов, Рашид БориспиевичРоссияАрашуков, Рауф РаулевичКарачаево-Черкесия
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