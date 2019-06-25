Путин направил приветствие участникам конференции городов-партнеров России и Германии

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям 15-го заседания конференции городов-партнеров России и Германии, отметив востребованность формата побратимства между странами. Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"Формат побратимства особенно востребован сегодня на непростом этапе межгосударственных отношений. Он открывает широкие возможности для народной дипломатии, позволяет наращивать прямые контакты между российскими и германскими гражданами", - говорится в телеграмме.

Путин отметил, что партнерские и побратимские связи, объединяющие города и территории России и Германии, являются весьма важной составляющей сотрудничества двух стран. По словам президента, в рамках этой масштабной совместной инициативы заключен ряд взаимовыгодных соглашений, разработаны и реализованы перспективные двусторонние проекты в социальной, инфраструктурной, гуманитарной и других областях.

Президент подчеркнул важность того, что к многоплановой кооперации по линии городов и регионов все активнее подключается молодежь обеих стран.

"Уверен, что вы обменяетесь ценным практическим опытом, проведете обстоятельные и конструктивные дискуссии, наметите новые формы партнерских связей и сможете внести существенный вклад в упрочение взаимопонимания и доверия между народами России и Германии", - добавил глава государства, пожелав успехов участникам конференции.

Пятнадцатая конференция городов-партнеров России и Германии "Партнерства как связующее звено в российско-германском диалоге" проходит с 25 по 28 июня в Дюрене (Германия).