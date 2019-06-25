Госдума и правительство создадут рабочую группу для координации работы

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Госдума и правительство решили создать отдельную рабочую группу для проработки вопросов, возникающих при подготовке отзывов и нормативно-правовых актов. Об этом во вторник журналистам сообщила глава думского комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова по итогам совещания со статс-секретарями.

"Сегодня мы сверяли свои законодательные часы", - сказал она, напомнив, что по закону у правительства есть обязательства по подготовке нормативно-правовых актов, представлению в Госдуму государственных программ, проектов этих программ, их изменений. "Это касается вопросов подготовки отзывов, запросов, ответов на поручения", - добавила глава комитета.

"Само перечисление говорит о том, что у нас здесь есть проблемы, именно наличие этих проблем стало причиной проведения такого совещания", - продолжила Савастьянова, назвав его конструктивным.

Одним из итогов стала договоренность "о создании совместной рабочей группы, куда будут входить члены правительства, депутаты Государственной думы, аппарат [Думы]". По ее словам, участники группы, собираясь несколько раз в месяц, смогут "очень оперативно рассматривать все возникающие проблемы и, соответственно, принимать решения, если такие решения будут требоваться".

Помимо этого, на совещании была выдвинута идея о создании "цифрового контура", который позволил бы каждому ведомству и депутату в режиме реального времени отслеживать продвижение законопроектов, поправок и прочих документов.