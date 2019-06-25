Бабич: Евкуров выполнил все задачи в Ингушетии, оставляет преемнику хорошую базу

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, заявивший о намерении досрочно уйти в отставку после 11 лет работы, выполнил все поставленные перед ним задачи, в том числе по самым непопулярным и чувствительным для региона вопросам, и оставляет будущему преемнику хорошую базу для дальнейшей работы в республике, такое мнение ТАСС во вторник высказал имеющий опыт работы на Северном Кавказе замглавы Минэкономразвития РФ Михаил Бабич, комментируя прошение Евкурова об отставке.

Бабич в 2000-х работал на Северном Кавказе, несколько месяцев был первым заместителем главы администрации Чеченской Республики Ахмата Кадырова, затем в Госдуме, в частности, занимал пост заместителя председателя комитета по обороне, входил в комиссии по проблемам Северного Кавказа. Евкуров заявил о намерении уйти в отставку в понедельник, 24 июня.

"Он выполнил все поставленные перед ним задачи. Ликвидировано бандподполье, восстановлен мир и безопасность в республике, построены сотни объектов для нормальной жизни людей, возрос авторитет Республики Ингушетия ... решен вопрос административной границы с Чеченской Республикой - это уже данность, которую невозможно изменить. Он оставляет своему преемнику хорошую базу для работы", - сказал Бабич, отвечая на вопрос, почему Евкуров решил покинуть пост именно сейчас.

Он отметил, что Евкуров всегда поступал как патриот своей родины и настоящий офицер. "Даже на фоне искусственно раздутого протеста по вопросу административной границы он не прятался ни за кого, взял на себя всю ответственность и довел дело до логического завершения, еще раз доказав, что для него главное - это интересы людей и страны, а не должности и звания", - добавил Бабич.

Евкурову, по словам Бабичу, удалось в короткие сроки ликвидировать бандподполье. "Бандиты быстро поняли необратимость изменений, и в 2009 году был совершен очень мощный теракт. Юнус-Бек выжил только благодаря своему духу, воле и мастерству наших врачей. Это было настоящее чудо, потому что первые трое суток никто в это не верил. Как и в то, что через два месяца он вернется в строй и продолжит выполнение поставленной задачи", - сказал Бабич.

В настоящее время в республике, отметил замминистра, есть современная социальная и производственная инфраструктура. "[Ингушетия -] регион, в котором люди живут в безопасности, и уверены в своем будущем и будущем своих детей", - добавил он.