Совфед назначил Демешина заместителем генпрокурора РФ

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании в среду принял решение назначить государственного советника юстиции 3-го класса Дмитрия Демешина заместителем генерального прокурора РФ.

Как сообщил ранее заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарев, Демешин более 20 лет работает в органах прокуратуры, большую часть из которых на руководящих должностях. В настоящее время он занимает должность начальника управления Генеральной прокуратуры РФ по надзору за исполнением законов в сфере оборонно-промышленного комплекса.

Согласно Конституции РФ, назначение и освобождение от должности генпрокурора и его заместителей относится к компетенции Совета Федерации.