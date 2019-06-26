Расширенная встреча по Афганистану с участием России, США и Китая пройдет в июле

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Встреча "тройки" Россия - США - Китай по афганскому урегулированию состоится в июле в расширенном формате с участием Пакистана и Ирана. Об этом в среду журналистам заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"Встреча пройдет в расширенном формате, кроме представителей России, Китая и США в ней будут принимать участие представители Пакистана и Ирана, - сказал Кабулов. - Встреча состоится в июле".

Предыдущая встреча "тройки" прошла 25 апреля в Москве. В ней приняли участие спецпредставители президента РФ, МИД КНР и Госдепартамента по Афганистану.

По ее итогам было принято совместное заявление, в котором стороны конфликта призвали к незамедлительным шагам по снижению уровня насилия. Кроме того, Москва, Вашингтон и Пекин призвали движение "Талибан" (запрещено в России) как можно скорее принять участие в переговорах о мире с афганской делегацией, включающей также представителей правительства.