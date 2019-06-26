Источник: делегация РФ рассчитывает на избрание Слуцкого вице-спикером ПАСЕ во втором туре

СТРАСБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Российская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) рассчитывает, что председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого изберут на пост вице-спикера ассамблеи во втором туре. Об этом в среду корреспонденту ТАСС сообщил источник в делегации.

"В делегации рассчитывают, что в результате второго тура голосования по кандидатуре Слуцкого он будет избран вице-спикером ПАСЕ, перспективы для этого есть", - отметил собеседник. Второй тур голосования по кандидатуре продлится до 18:00 (19:00 мск).

Ранее председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье объявила, что в первом туре голосования приняли участие 198 из 316 участников ассамблеи. Слуцкий не смог набрать абсолютного большинства голосов (159), за него проголосовал 101 парламентарий, в результате чего был назначен второй тур, который проходит прямо сейчас и продлится до 18:00 (19:00 мск). Во втором туре депутату необходимо набрать простое большинство голосов от 159 человек, голосовавших в первом туре.