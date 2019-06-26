В Думу внесен проект о статусе ветерана для воевавших с боевиками дагестанских ополченцев

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Депутат от "Единой России" Умахан Умаханов внес в Госдуму законопроект о предоставлении статуса ветерана боевых действий ополченцам из Дагестана, сражавшимся против боевиков. Документ размещен в среду в думской электронной базе данных.

Как отмечается в пояснительной записке, реализация законопроекта "предоставит лицам, содействовавшим выполнению задач в ходе контртеррористических операций (участия в боевых действиях в составе отрядов самообороны Республики Дагестан) в соответствии с решениями органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, правовой статус ветеранов боевых действий".

"Вторжение незаконных вооруженных формирований на территорию Республики Дагестан в августе 1999 года было направлено против конституционного строя, суверенитета и территориальной целостности РФ <...> В августе-сентябре 1999 года для оказания содействия федеральным органам исполнительной власти, осуществлявшим борьбу с терроризмом, были созданы отряды самообороны, наделенные полномочиями по пресечению террористических актов" - напомнил Умаханов. По мнению депутата, принятие законопроекта будет способствовать признанию заслуг членов отрядов самообороны Дагестана при защите конституционного строя России и укреплению политической стабильности в регионе.

Как сообщил журналистам первый замруководителя думских единороссов Андрей Исаев, уже до заседания Совета Думы в среду должно поступить положительное заключение кабмина на этот законопроект. "Мы полагаем, что есть все основания для того, чтобы этот важный для социальной справедливости проект был принят окончательно до конца весенней сессии Госдумы", - заявил он.

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии 20 июня поручил приравнять к ветеранам боевых действий ополченцев, которые сражались с боевиками на Северном Кавказе. Во время программы ветераны дагестанского села Ботлих обратились к главе государства с жалобой на то, что у ополченцев, давших отпор боевикам, нет статуса участников боевых действий на Северном Кавказе.

В августе и сентябре 1999 года вооруженные бандформирования вторглись с территории Чечни сначала в Цумадинский и Ботлихский районы Дагестана, затем в Новолакский район республики. Тогда российским войскам в борьбе с боевиками помогли местные жители-ополченцы.

В новость были внесены изменения (13:39 мск) - добавлены подробности.