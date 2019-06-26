Глава Росгвардии предупредил военнослужащих в Крыму о возможности провокаций

ТАСС, 26 июня. Директор Росгвардии Виктор Золотов в ходе рабочей поездки в Крым обратил внимание военнослужащих дислоцированной там бригады, что объекты на полуострове могут стать целью для провокаций.

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"Директор Росгвардии Виктор Золотов обратил внимание военнослужащих бригады на то, что объекты, расположенные на Крымском полуострове, могут стать целью для разного рода провокаций и находиться в эпицентре агрессивных устремлений", - процитировали слова директора в пресс-службе ведомства.

Золотов также отметил, что за прошедшие годы Росгвардия завоевала высокий авторитет.

"Сегодня на наши подразделения возложены задачи по обеспечению безопасности крупнейших государственных проектов. Сегодня войска национальной гвардии делают все, чтобы наша страна была сильной, безопасной и могучей. Выполняемые вами служебно-боевые задачи высоко оцениваются руководством страны", - отметил Золотов.