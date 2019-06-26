Эксперт посоветовал новому руководству Ингушетии добиться согласия власти и общества

МАГАС, 26 июня. /ТАСС/. Назначенному врио главы Ингушетии Махмуду-Али Калиматову и его команде предстоит в первую очередь добиться согласия власти и общества в республике. Такое мнение высказал ТАСС директор Северо-Кавказского института РАНХиГС, член Общественной палаты РФ Азамат Тлисов.

В среду президент РФ Владимир Путин принял отставку возглавлявшего регион с 2008 года 55-летнего Юнус-Бека Евкурова, который обратился с просьбой о досрочном сложении полномочий. Президент подписал указ о назначении врио главы республики 60-летнего экс-прокурора региона Калиматова, возглавлявшего ранее управление Росприроднадзора по Самарской области.

"Одна из ключевых проблем, которую обозначил Юнус-Бек Евкуров - обеспечить согласие общества и власти, и эту задачу будет решать новый руководитель. Именно этот фактор стал причиной, по которой бывший глава республики принял сложное, но ответственное решение [об отставке], чтобы дать возможность это согласие в обществе найти. И перед новым руководителем региона будет стоять эта сложная задача. Мы знаем, что по целому ряду вопросов есть определенное напряжение сейчас в ингушском обществе", - сказал Тлисов.

Также, по его словам, врио главы предстоит продолжать заниматься решением экономических и социальных проблем региона. "Задача, которая стоит перед любым руководителем региона в рамках послания, которое сформулировал глава государства, - это развитие экономики и улучшение жизни граждан России в каждом конкретном регионе. И эту задачу также придется решать новому главе субъекта и новой команде, которая будет с ним трудиться на протяжении того периода, который будет доверен гражданами и руководством страны", - отметил эксперт.

Калиматов окончил юридический факультет Куйбышевского государственного университета. С апреля 1977 года по 1979 год проходил службу в составе группы советских войск в Германии. С 1990 года - на службе в органах прокуратуры Куйбышевской области (с 1991 года - Самарская область). В 1996 году назначен прокурором Кировского района Самары, в 1997-2003 годах работал прокурором Самары, в 2003-2004 годах - первым зампрокурора Самарской области.

В августе 2004 года Калиматов стал прокурором Ингушетии, а в 2007 году вернулся в Самару и возглавил контрольный департамент губернатора области, с 2012 года стал советником губернатора. В декабре 2015 года назначен на должность руководителя управления Росприроднадзора по области. Имеет классный чин госсоветника юстиции 3 класса, награжден нагрудным знаком "Почетный работник прокуратуры РФ". Женат, имеет двоих сыновей.