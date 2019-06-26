Швыдкой заявил, что германское общество относится к России иначе, нежели об этом пишут СМИ

ДЮРЕН /Германия/, 26 июня. /ТАСС/. Отношение СМИ, в том числе германских, к России не всегда отражает реальное положение дел в обществе. Об этом заявил в среду спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой на 15-й Конференции городов - партнеров РФ и ФРГ, которая проходит в районе Дюрен на западе ФРГ.

"Отношения людей не исчерпываются тем, что они видят и слышат по телевидению, - заметил он. - Общество немецкое относится к России несколько иначе, чем к России относятся СМИ". По словам Швыдкого, "если читаешь немецкие СМИ, смотришь или слушаешь их, то возникает такое ощущение, что Германия - страна, настроенная русофобски". "А когда ты общаешься с людьми и смотришь интернет, то понимаешь, что это совсем не так", - указал спецпредставитель президента РФ

"В общественном мнении Германии есть понимание, что с Россией надо дружить, что с Россией надо выстраивать отношения", - считает он. "Я думаю, что сегодняшний форум является тому свидетельством", - сказал Швыдкой. Он напомнил, что в Дюрен только из России приехали больше 250 человек, а сама конференция собрала более 750 участников. "Это серьезные цифры и, конечно, это свидетельство того, что не всегда рефлексия в СМИ отражает реальное положение дел", - подчеркнул спецпредставитель президента РФ.

Швыдкой высказал мнение, что примирение между Россией и Германией после Второй мировой войны - "это невероятная ценность, которая является высоким примером для отношений между народами". "Сегодня, когда в мире огромное количество конфликтов и тема прощения, примирения, взаимопонимания становится очень важной, на мой взгляд, наш пример не имеет аналогов вообще в истории. Этим нужно дорожить", - заключил он.

В Конференции городов-партнеров России и Германии, которая будет работать в Дюрене по 28 июня, участвуют представители городских администраций, деловых кругов, общественных организаций, политики и дипломаты из РФ и ФРГ. Широкий обмен мнениями по самым разным вопросам происходит в рамках пленарных заседаний, рабочих групп и насыщенной культурной программы. Встреча продолжает череду подобных конференций, прошедших в прошлые годы в Краснодаре, Карлсруэ, Уляновске, Ротенбурге-об-дер-Таубере, Волгограде, Гамбурге и Екатеринбурге.