Жириновский выдвинут на выборы в Законодательную думу Хабаровского края

ХАБАРОВСК, 27 июня. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выдвинут кандидатом на выборы в Законодательную думу Хабаровского края по региональному списку партии. Об этом ТАСС сообщили в краевом отделении ЛДПР в четверг.

В четверг в Хабаровске прошла отчетно-выборная конференция хабаровского регионального отделения ЛДПР, на которой состоялось выдвижение кандидатов на выборы в краевую думу и органы местного самоуправления.

"Владимир Жириновский выдвинут кандидатом, возглавил южную региональную группу, баллотируется от ЛДПР в депутаты Законодательной думы Хабаровского края. Есть право сделать это, и мы этим воспользовались, это решение высшего совета партии", - сказал представитель регионального отделения партии.

Также кандидатом выдвинута сенатор от Хабаровского края Елена Грешнякова, она возглавила северную региональную группу.

"18 делегатов от 14 местных отделений выдвинули кандидатов в региональный парламент (24 по одномандатным избирательным округам и 46 по партийным спискам). Кроме того, ЛДПР выдвинула 35 кандидатов в депутаты Хабаровской городской думы и 25 кандидатов в депутаты Комсомольской-на-Амуре городской думы. Также в ходе прошедшей конференции был выдвинут кандидат на пост мэра города Комсомольска-на-Амуре от ЛДПР - предприниматель Александр Жоркин", - говорится в сообщении на сайте регионального отделения партии.

8 сентября в Хабаровском крае пройдут довыборы депутата Госдумы, депутатов Законодательной думы Хабаровского края, депутатов городских дум Хабаровска и Комсомольска, собраний депутатов ряда сел, глав нескольких поселений, главы Комсомольска-на-Амуре.