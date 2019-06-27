Мурманский избирком завершил прием документов на выборы главы области

МУРМАНСК, 27 июня. /ТАСС/. Прием документов от кандидатов на выборы губернатора Мурманской области завершился в четверг. Документы подали 14 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе региональной избирательной комиссии.

"Прием документов закрыт сегодня в 18:00, документы предоставили 14 человек", - сказал собеседник агентства.

Выборы пройдут 8 сентября. Участвовать в них могут как представители партий, так и самовыдвиженцы. Последним, помимо прохождения 7-процентного муниципального фильтра, предстоит собрать почти 3 тыс. подписей избирателей.

Первым документы на выборы подал врио главы области Андрей Чибис, который был выдвинут кандидатом от "Единой России". Документы также предоставили выдвиженцы еще от нескольких партий. Выдвиженец от Партии пенсионеров Геннадий Тупикин - в прошлом профессиональный военный, дважды член предвыборных штабов на выборах президента России: штаба Александра Лебедя в Москве в 1996 году и штаба Владимира Путина в Ярославской области в 2012 году. От КПРФ на выборы идет депутат облдумы Михаил Антропов, "Гражданская платформа" выдвинула Виталия Измайлова - замдиректора Мурманского филиала АО "Управление отходами", шеф-редактора телекомпании "Национальный жилищный канал", экс-помощника депутата облдумы и губернатора региона. Последним кандидатом стал лидер фракции ЛДПР в мурманской облдуме Максим Белов. От "Справедливой России" выдвинут Василий Буров - бывший военный, ныне директор компании, занимающейся техконтролем автотранспорта, член общественной палаты Мурманской области. При этом помимо Антропова и Белова все кандидаты от партий являются беспартийными.

Также документы сдали самовыдвиженцы, три человека сделали это в последний час приема документов: работник мурманской автошколы Николай Богатырев, не указавший род занятий Максим Кириленко и экс-депутат мурманского горсовета и предприниматель Сергей Габриелян. Ранее документы подали председатель совета директоров Мурманского рыбокомбината Михаил Зуб, пенсионер Кариб Гаджимагомедов и временно не работающие Николай Дмитренко, Максим Соколов и Дмитрий Еминцев. Причем последние двое, как следует из данных избиркома Астраханской области, одновременно намерены участвовать в выборах главы этого региона.

В марте Марина Ковтун, возглавлявшая область с 2012 года, объявила, что подала президенту РФ Владимиру Путину заявление о досрочной отставке и не намерена участвовать в выборах главы региона. Врио губернатора назначен замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.