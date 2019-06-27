ЦИК не обнаружил нарушений в подавляющем большинстве муниципалитетов Петербурга

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Представители Центризбиркома России посетили около 60 избирательных комиссий муниципальных образований (ИКМО) Санкт-Петербурга в рамках проверки их деятельности. В подавляющем большинстве комиссий никаких нарушений не выявлено, сообщил ТАСС в четверг член ЦИК Евгений Шевченко, который возглавлял делегацию из Москвы.

"По целому ряду муниципалитетов поступали жалобы различного содержания. За эти дни представители ЦИК посетили около 60 муниципальных комиссий из 109, то есть больше половины. И в подавляющем большинстве из них работа организована в строгом соответствии с законом - нарушений в деятельности таких комиссий не выявлено", - сказал Шевченко, добавив, что у Центризбиркома не возникло никаких вопросов и нареканий к деятельности горизбиркома Петербурга и территориальных избирательных комиссий.

Он также напомнил, что Санкт-Петербургский избирком уже направил обращения в городскую прокуратуру и ГСУ СК РФ в связи с нарушениями закона, выявленными при проверке работы ИКМО Академическое, Ржевка, Сампсониевское, Сергиевское. "Сегодня мы еще 10 муниципалитетов проинспектировали и по двум из них завтра будут отправлены обращения в правоохранительные органы, потому что обнаружены соответствующие факты нарушения избирательного законодательства. Еще по одной комиссии отслеживаем ситуацию - там нет явных нарушений, но есть факт, который нужно внимательно изучить", - подчеркнул Шевченко.

Кроме того, член ЦИК уточнил, что ранее в Центризбирком и горизбирком Петербурга поступило несколько обращений по поводу фактов сокрытия информации о назначении выборов и ее опубликовании. "Все эти факты подвергались проверке избирательной комиссией Петербурга, и, в случае их подтверждения, комиссией незамедлительно принимаются решения о продлении сроков для приема документов на выдвижение и регистрацию кандидатов. Срок продления соответствует сроку сокрытия опубликования принятия решения о назначении выборов", - уточнил Шевченко.

Ситуация в Санкт-Петербурге

Пресс-служба ЦИК ранее сообщала, что ситуация в Санкт-Петербурге потребовала оперативного реагирования со стороны комиссии, в связи с чем в город приехали члены Центризбиркома. Основная претензия к некоторым муниципальным избиркомам заключалась в несвоевременном информировании участников избирательного процесса о назначении выборов депутатов местных органов власти. Однако в среду зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев на заседании ЦИК в Москве выразил уверенность в том, что серьезных нарушений в ходе избирательной кампании по выборам депутатов муниципальных органов власти в Петербурге в этом году не будет.

Ранее сообщалось, что избирком Петербурга намерен через суд привлекать к административной ответственности представителей ИКМО города за невыполнение решений ЦИК России о процедуре назначения выборов. В начале недели глава петербургского избиркома Виктор Миненко дал распоряжение руководителям территориальных комиссий взять под жесткий контроль соблюдение ИКМО принятых решений о процедуре назначения выборов. Он также отмечал, что в абсолютном большинстве подготовка к выборам ведется открыто, но действия некоторых муниципальных советов и избирательных комиссий муниципальных образований привели к нарушениям избирательных прав - всего, по его словам, поступило более 200 обращений о нарушении законодательства о выборах, в том числе по трем МО (Сампсониевское, Сосновское, Сергиевское) поступила четверть из этих обращений, и эти обращения оперативно рассматриваются.