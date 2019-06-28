Путин и Трамп начали переговоры в Осаке

ОСАКА, 28 июня. /ТАСС/. Президенты России и США - Владимир Путин и Дональд Трамп - начали отдельную двустороннюю встречу на полях саммита "двадцатки". Службы протокола отвели на нее от часа до полутора.

Ранее лидеры уже успели обменяться несколькими фразами перед первым рабочим заседанием, в котором они оба приняли участие.

Нынешняя встреча - первая после того, как Трамп отменил запланированные переговоры с Путиным в Аргентине на полях саммита "двадцатки" в декабре 2018 года. Тогда американский лидер буквально за сутки отказался проводить встречу. С тех пор президенты лишь единожды разговаривали по телефону в мае 2019 года. Позднее на переговоры в Россию приезжал помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Беседа Путина и Трампа проходит на территории выставочного комплекса "Интекс" в общей зоне для встреч участников саммита, а не в отеле одного из президентов, как это бывает чаще. Однако формально зал закреплен за американской стороной. По правилам протокола это означает, что хозяином встречи выступает Трамп.

Прошлый саммит Путина и Трампа состоялся в Финляндии год назад - 16 июля. В тех единственных на настоящий момент переговорах президентов РФ и США вне привязки к крупным международным саммитам принимающей стороной выступал российский лидер. Первая же встреча Путина и Трампа состоялась в июле 2017 года на полях саммита "двадцатки" в Германии и прошла с протокольной точки зрения на американской территории.